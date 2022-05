Für diese Stars geht es heute nach Hause! In der aktuellen Staffel von Kampf der Realitystars ist bereits die Halbzeit erreicht. In der letzten Folge musste der temperamentvolle Jan Leyk (37), der bis zuletzt die Sala aufmischte, seine Koffer packen. Völlig unerwartet wurde auch Sissi Hofbauer (26) von den Neuankömmlingen Larissa Neumann und Paco Herb rausgewählt. Auch in der sechsten Folge müssen wieder zwei Realitystars die Show verlassen.

In der Stunde der Wahrheit entschieden die Kandidaten über den Rausschmiss ihrer Mitstreiter. Für Nina Kristin (40) ist die Reise bei "Kampf der Realitystars" zu Ende – sie bekam die meisten Münzen der anderen Teilnehmer. Zuvor kam es zu einem Streit mit Ex-Temptation Island-Kandidat Yasin Mohamed (30): Der Neuankömmling Malkiel Rouven Dietrich behauptete, Yasin habe ihn angestachelt, seine Freundin Nina Kristin in der Stunde der Wahrheit rauszuwerfen.

Vorher haben sich die beiden Neuankömmlinge Yeliz Koc (28) und Malkiel Rouven Dietrich jedoch schon für einen Kandidaten entscheiden müssen: Die Jakic-Twins (25) müssen die Show verlassen. Begründet haben Yeliz und Malkiel ihre Entscheidung mit der mangelnden Sympathie für die identisch aussehenden Schwestern. "Die Fassade, die wir niederreißen wollen, ist die der Twins", verkündete Malkiel.

Instagram / nina__kristin Nina Kristin in Doha im Juli 2021

RTLZWEI Ronald Schill und Nina Kristin bei "Kampf der Realitystars" 2022

RTLZWEI Jakic-Twins, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerinnen

