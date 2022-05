Hat Charlize Theron (46) doch einen anderen Mann an ihrer Seite? Jason Momoa (42) wurden zuletzt mehrere Liebeleien mit Schauspiel-Kolleginnen nachgesagt. Erst vor wenigen Tagen wurde spekuliert, dass es zwischen ihm und der "Bombshell"-Darstellerin gefunkt haben soll. Am Filmset von "Fast X" sollen sich die beiden vom ersten Tag an zueinander hingezogen gefühlt haben. Nun kommen aber neue Gerüchte auf: Charlize soll mit einem neuen Mann anbandeln.

Wie Us Weekly von einem Insider erfahren haben will, soll die Schauspielerin eine lockere Beziehung mit Gabriel Aubry (45) aufgebaut haben. Sie und der Oscar-Preisträger sollen sich sehr zwanglos getroffen haben und die gemeinsame Zeit "einfach genießen." Charlize und der Ex von Halle Berry (55) würden es laut einer Quelle langsam angehen lassen. "Es ist nichts Ernstes", erklärte der Insider. Dabei ist das nicht das erste Mal, dass den beiden ein Verhältnis unterstellt wird.

Bereits 2017 gab es Gerüchte, dass der "Atomic Blonde"-Star und der Kanadier einander daten würden. Damals sagte die 46-Jährige, dass sie ihn "noch nie getroffen habe" und ergänzte: "Ich habe ihn ungefähr drei Sekunden lang getroffen. Ich habe nur im Vorbeigehen 'Hi' gesagt, weil unsere Kinder auf dieselbe Schule gehen."

Getty Images Schauspieler Jason Momoa im April 2022

Getty Images Charlize Theron im Februar 2020 in London

Getty Images Gabriel Aubry, Model

