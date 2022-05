Was geht da zwischen Jason Momoa (42) und Charlize Theron (46)? Der Schauspieler gab Anfang des Jahres das Ehe-Aus mit seiner Frau Lisa Bonet (54) bekannt. Schon kurz darauf wurde über eine neue Liebelei gemunkelt: Er schien bei den Oscars mit Kate Beckinsale (48) zu flirten. Den Spekulationen nahm der Game of Thrones-Star jedoch direkt den Wind aus den Segeln. Nun kommen aber neue Gerüchte auf: Jason und Charlize sollen angeblich miteinander anbandeln!

Derzeit stehen die beiden Filmstars für den Action-Streifen "Fast X" gemeinsam vor der Kamera. Bei den Dreharbeiten soll es zwischen Jason und Charlize auch ordentlich gefunkt haben – das behauptet ein Insider gegenüber New Idea. "Schon am ersten Drehtag fühlten sie sich zueinander hingezogen", plauderte die Quelle aus und versicherte: "Zwischen ihnen stimmt definitiv die Chemie."

Charlize ist tatsächlich schon seit rund sieben Jahre Single – braucht aber auch keinen Mann an ihrer Seite, wie sie in "The Drew Barrymore Show" verriet. Womöglich hat sie Jasons Anblick bei den Dreharbeiten aber umgestimmt: Auf ersten Bildern vom Set ist er lässig und mit wehender Mähne auf einem Motorrad zu sehen.

