Luna Schweiger (25) blickt zurück. Die Tochter des Schauspielers Til Schweiger (58) ist in die Fußstapfen ihres Vaters getreten, denn mit ihrer Rolle im Film "Schutzengel" erlangte die Berlinerin ihren großen Durchbruch. Doch in ihrem Privatleben musste die Blondine den Tod ihres Ex-Freundes Marvin Balletshofer verkraften, der 2020 bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam. Die beiden waren von 2017 bis 2019 ein Paar – der Verlust des BWL-Studenten nahm die Blondine sehr mit. Gestern wäre Marvins 25. Geburtstag gewesen, weshalb Luna an ihn erinnerte.

Die Schauspielerin postete auf Instagram eine Reihe von Schwarz-Weiß-Fotos, die die beiden beispielsweise in einem Bällebad zeigen, während Luna ihrem damaligen Freund einen Kuss auf die Wange gibt. Mit der Bilderreihe gratulierte ihm die Schauspielerin zum Geburtstag und richtete rührende Worte an ihn: "Ich werde nie all die Erinnerungen vergessen, die wir zusammen geschaffen haben [...]. Ich werde ewig dankbar dafür sein, dass ich dich und deine schöne Seele kennengelernt habe." Marvin hat wohl bis heute noch einen Platz in Lunas Herzen, denn die Berlinerin beendete ihren Beitrag mit dem Satz "Ich liebe dich für immer Marv."

Auch wenn der Verlust immer noch schmerzt, blickt Tils Tochter weiter nach vorne. Gerüchten zufolge soll die 25-Jährige wieder bereit für die Liebe sein: Sie datet vermutlich Prinz Frédéric von Anhalts Adoptivsohn Kevin Feucht (27)!

Action Press / Steffi Adam / Future Image Luna Schweiger, Schauspielerin

Instagram/lunaxschweiger Marvin Balletshofer (†23), Model

Getty Images Luna Schweiger, Schauspielerin

