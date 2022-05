Fiona Erdmann (33) ist stolze Mutter von zwei Kindern! Im vergangenen Jahr enthüllte die Influencerin nach einer Fehlgeburt im April ihre zweite Schwangerschaft. Im Netz nahm sie ihre Fans auf dieser besonderen Reise mit. Vor wenigen Tagen erblickte ihre Tochter endlich das Licht der Welt. Ihr kleiner Sohn Leo ist nun also ein großer Bruder. Nach der Geburt blickte Fiona jetzt zurück und verriet, wie unterschiedlich sie in beiden Schwangerschaften zunahm!

In ihrer Instagram-Story gab die zweifache Mama ihren Followern diesbezüglich ein Update. "In der Schwangerschaft mit Leo habe ich 25 Kilo zugenommen. Mit unserer Prinzessin habe ich nur acht Kilo zugenommen", erklärte Fiona auf die Frage eines Fans. Nach der Geburt habe sie sich noch nicht gewogen. Auch mit ihrem After-Baby-Body möchte sich die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin noch ein wenig Zeit lassen. "Aktuell fokussiere ich mich nun erst einmal auf uns als Familie. Dann kommt das ganze Selfcare-Programm", schrieb die Beauty.

Bezüglich ihrer kleinen Tochter hielt sie ihre Fans selbstredend auch auf dem Laufenden und berichtete von einem Arztbesuch. "Der Doktor ist ganz zufrieden mit ihr. Tatsächlich hat sie sogar schon wieder an Gewicht zugenommen, seitdem wir entlassen worden sind", verriet Fiona ganz happy im Netz.

Vera Bojarinzew Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Mai 2022

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit Söhnchen Leo

ActionPress Fiona Erdmann, Model

