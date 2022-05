Endlich ist es so weit! Am Freitagabend wird bei Let's Dance der "Dancing Star 2022" gekürt. Der Weg bis zum großen Finale der Show war für die Kandidaten hart. Mit Schweiß, Tränen und viel Disziplin stehen nun verdienterweise Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34), René Casselly (25) und Kathrin Menzinger (33) sowie Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34) im Finale. Promiflash möchte von euch wissen: Wer soll "Let's Dance" 2022 gewinnen?

"91 Tage haben wir auf unserer gemeinsamen 'Let's Dance'-Reise zusammen verbracht, am Anfang zwei völlig Fremde", begann Janin ihren emotionalen Post auf Instagram, den sie ihrem Tanzpartner Zsolt widmete. Sie habe im Laufe der Zeit sehr großes Vertrauen in ihn entwickelt. "Das ist deine erste Staffel und ich bin sehr stolz auf dich", meinte die Moderatorin. "14 Wochen 'Let's Dance'. Morgen ist die letzte Show – unglaublich", meldete sich auch Mathias Mester am Donnerstag auf Instagram.

"Wir versprechen, euch einen erinnerungswürdigen Abschluss zu liefern", richtete sich René auf Instagram ebenfalls an seine Community. Die Promis sind also schon ganz heiß auf das große "Let's Dance"-Finale. Jetzt seid ihr gefragt: Wer soll von den drei Tanzpaaren den Titel "Dancing Star 2022" tragen? Stimmt in der Umfrage ab!

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

