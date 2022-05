Dieses Erlebnis hat sich Tom Cruise (59) ins Gedächtnis gebrannt! Der US-Amerikaner gehört zu den erfolgreichsten Schauspielern Hollywoods und ist vor allem bekannt dafür, sämtliche Stunts am liebsten selbst durchzuführen. Auf ein erfahrenes Double verzichtet Tom oftmals und wälzt sich stattdessen höchstpersönlich auf Flugzeugtragflächen oder stürzt sich von fahrenden Zügen. Allerdings dürften diese gefährlichen Aktionen auch mal böse Erinnerungen hochkommen lassen. Tom verriet jetzt: Als Kind hatte er eine Nahtoderfahrung.

Bei der Premiere seines neuen Streifens "Top Gun: Maverick" beim Filmfestival in Cannes erinnerte sich der 59-Jährige an ein dramatisches Ereignis zurück. Mit etwa vier Jahren habe sich Tom an ein Experiment herangewagt, dass beinahe tödlich geendet hätte. "Ich hatte diese Puppe. Man hat sie in die Luft geworfen und sie kam mit einem Fallschirm wieder runter. Ich habe damit gespielt, sie vom Baum geworfen und mir gedacht: Ich will das auch machen", erzählte er. Kurz darauf habe er den Plan in die Tat umgesetzt und sich mit seinen Bettlaken auf zum Dach gemacht.

Der "Mission Impossible"-Darsteller sei am Ende tatsächlich gesprungen und hart auf den Boden aufgeschlagen. "Ich sah zum ersten Mal tagsüber Sterne, und ich erinnere mich, dass ich aufblickte und sagte: 'Das ist sehr interessant'", berichtete er von seiner damaligen Nahtoderfahrung. Weil der Boden nass gewesen ist, habe Tom am Ende aber Glück im Unglück gehabt und keine lebensgefährlichen Verletzungen davongetragen. "Ich dachte: Oh, mein Gott – meine Mutter wird mich umbringen, weil die Laken dreckig sind", erinnerte er sich an den nächsten Gedanken nach seinem Aufprall zurück.

Backgrid Tom Cruise am Set von "Mission Impossible 7", April 2021

Instagram / tomcruise Tom Cruise im Mai 2021

TikTok / deeptomcruise TikToker DeepTomCruise

