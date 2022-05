Schreckensmoment für Aimee Osbourne (38)! Von den Dreharbeiten für die Reailty-TV-Show "The Osbournes" hielt sich die älteste Tochter von Sharon (69) und Ozzy Osbourne (73) stets fern. Dennoch trat sie in die Fußstapfen ihres Papas und macht mittlerweile ebenfalls Musik. Im Aufnahmestudio kam es nun jedoch zu einem erschreckenden Zwischenfall: Ein Feuer brach aus – und Aimee kam gerade noch mit dem Leben davon!

Ihre Mutter Sharon teilte via Instagram die schockierenden Neuigkeiten von dem ausgebrochenen Feuer. Ein Artikel, der darüber berichtete, titelte: "Feuer bricht in Aufnahmestudios in Hollywood aus. Ein Toter und zwei Verletzte". Dazu erklärte die 69-Jährige: "Heute hat meine Tochter Aimee in einem Aufnahmestudio in diesem Gebäude mit ihrem Produzenten gearbeitet. Sie sind die beiden Glücklichen, die es lebend rausgeschafft haben."

Zu Aimees Zustand äußerte sich Sharon nicht weiter. Ein Mensch kam bei dem Brand jedoch ums Leben. "Wir senden unsere Gebete an diese Person und ihre Familie. Was heute passiert ist, war mehr als entsetzlich", betonte die US-Amerikanerin in ihrem Beitrag.

Ozzy, Kelly, Aimee, Sharon und Jack Osbourne

Aimee Osbourne im Januar 2022

Sharon Osbourne, März 2022

