Daniela Katzenberger (35) lässt ihren Emotionen freien Lauf. Im Juli 2019 mussten die Kultblondine und ihr Ehemann Lucas Cordalis (54) einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Nach längerer Krankheit verstarb Lucas' Vater Costa (✝75) an Organversagen. Trotz seines Todes bleibt der Schlagersänger für seine berühmte Schwiegertochter unvergessen. Bei einem Gespräch über Costa brachen bei der Blondine nun alle Dämme: Dani vergoss Tränen während ihrer Podcast-Aufzeichnung.

"Da werde ich immer voll traurig. Ich kann das gar nicht hören", äußerte die 35-Jährige in ihrem Podcast "Katze & Cordalis", als ihr Gatte begann, über seinen verstorbenen Vater zu reden. Als der 54-Jährige seine Erzählung fortführte, fing die Mutter einer Tochter zu weinen an. "Dein Vater ist bei mir wie so eine offene Wunde. Ich kann da mal kurz ein Pflaster drüber kleben, aber wenn du davon... Also ich kann damit gar nicht umgehen", erklärte sich Dani.

Für den Reality-TV-Star sei es sehr schwer, mit der Trauer um den 75-Jährigen umzugehen. "So Trauersachen sind für mich nicht schön. Ich bin lieber glücklich", stellte die Influencerin klar. Auch Costa habe nie gewollt, dass sie weine und sogar bei traurigen Filmen nachgefragt, ob er die Stellen überspringen solle.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Costa Cordalis und seine Schwiegertochter Daniela Katzenberger

