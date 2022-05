Seine Freunde waren damals die Tiere! René Casselly (25) spielte seine Zeit beim Familienzirkus schon mehrmals in die Karten: Sowohl bei Ninja Warrior Germany als auch bei seiner Teilnahme an Let's Dance konnte der Sportler bereits mit seinen artistischen Fähigkeiten glänzen. In der Kindheit hatte das Zirkusleben allerdings auch seine Schattenseiten: Damals hatte René nie Freunde, wie er nun erzählte.

Im Interview mit Bild berichtete der 25-Jährige aus seiner Kindheit. "Ich bin Artistenkind in vierter Generation und bin in den Zirkus hineingeboren worden. Das hieß: Wir haben wöchentlich die Städte gewechselt." Somit habe er damals auch nie Freunde finden können. "Und wenn, dann haben sie mich schnell enttäuscht. Tiere enttäuschen dich aber nicht – die nehmen dich, wie du bist", betonte René.

Inzwischen hat sich das aber geändert. "Heute habe ich auch menschliche Freunde. Aber die richtigen, auf die ich mich verlassen kann, kann ich an einer Hand abzählen", merkte René an. Für ihn seien seine Tiere nach wie vor die wahren Freunde.

