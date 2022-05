Bei Hugh Grant (61) und Anna Eberstein (39) geht es immer noch leidenschaftlich zu! Seit über zehn Jahren ist der Liebeskomödien-Star inzwischen glücklich an die TV-Produzentin vergeben. Nachdem der Brite und die Schwedin drei gemeinsame Kinder bekommen haben, gingen sie im Jahr 2018 schließlich den Bund der Ehe ein. Ansonsten ist nicht viel über die Beziehung der beiden bekannt – sie halten ihr Liebesleben strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Umso besonderer macht das diese seltenen Fotos: Hier sieht man Hugh und Anna in aller Öffentlichkeit herumfummeln!

Am Donnerstag lichteten Paparazzi das Paar auf einem Gehweg in London ab – und zwar bei einer ausgesprochen zärtlichen Begrüßung: Hugh nahm seine Frau in den Arm, küsste sie innig und fasste ihr schließlich beherzt an den Po! Den Bildern nach zu urteilen, lieben die zwei sich nach wie vor sehr und können sich wohl auch nicht über fehlende Leidenschaft oder körperliche Anziehung in ihrer Beziehung beklagen.

Ihren letzten offiziellen Paar-Auftritt absolvierten Hugh und Anna vergangenes Jahr bei den British Academy Film Awards. Auch hier strahlten die beiden pures Liebesglück aus: Sie grinsten, was das Zeug hielt, und hielten auf dem roten Teppich ständigen Körperkontakt – wenn auch nicht ganz so intimen wie auf den neuen Schnappschüssen...

Anzeige

MEGA Hugh Grant mit seiner Frau Anna Eberstein

Anzeige

MEGA Hugh Grant mit seiner Frau Anna Eberstein

Anzeige

MEGA Hugh Grant mit seiner Frau Anna Eberstein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de