Pete Davidson (28) hat andere Pläne! Nachdem sich Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) bereits Anfang April aus Spaß in einer Hochzeitskapelle in Las Vegas das Jawort gaben, ist das Paar seit vergangenem Wochenende auch rechtmäßig verheiratet. Am Wochenende soll die Eheschließung der beiden mit einer großen Hochzeitsfeier in Italien besiegelt werden. Ist dann auch der ganze Kardashian-Jenner-Clan mit von der Partie? Kim Kardashians Freund Pete Davidson zumindest nicht auf der Hochzeit sein!

Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verriet, wird Pete Davidson seine Freundin Kim (41) nicht auf die Hochzeit ihrer Schwester begleiten – das habe vor allem berufliche Gründe. Denn statt in Italien Cocktail zu schlürfen, wird der 28-jährige Comedian am Wochenende bei "Saturday Night Live" zu sehen sein. Der Auftritt im Finale der aktuellen Comedy-Serie soll angeblich sein letzter in der Show sein.

Ebenso wie die Braut und ihr Bräutigam wurde auch Kourtneys Mutter Kris Jenner (66) bereits in Portofino gesichtet. Wie eine Quelle gegenüber TMZ berichtete, sollen die Turteltauben ein ganzes Schloss angemietet haben, in dem die Feierlichkeiten stattfinden sollen. Dabei seien die Vorbereitungen bereits in vollem Gange.

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian bei der Met Gala 2022

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im März 2022 in Hollywood

