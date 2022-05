Nathalie Volk (25) macht wohl eine Ausnahme. Die Ex-Germany's next Topmodel-Teilnehmerin und der Unternehmer Frank Otto (64) waren vier Jahre lang ein Paar, bis sie sich 2020 trennten. Danach kam das Model mit dem einstigen Hells-Angels-Rocker Timur zusammen, die Beziehung ging allerdings im vergangenen Jahr in die Brüche. Nach einer kurzen Romanze mit Samuel Levy fand die Beauty wieder zu dem Geschäftsmann zurück. Nun zeigte sich Nathalie zur Abwechslung sogar zusammen mit ihrem Frank.

Ein seltener Anblick: Die einstige Dschungelcamp-Kandidatin teilte in ihrer Instagram-Story ein Selfie, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Liebsten glücklich in die Kamera grinst. Während Nathalie darauf eine gelbe Strickjacke und eine schwarze Brille trägt, sieht man Frank in einem blauen Jackett, einem weißen Hemd und Jeans. Die beiden hatten wohl ein Kinodate, denn die 25-Jährige schrieb "Movie Nights" zu dem Post. Welchen Film sich das Paar ansah, verriet sie jedoch nicht.

Obwohl Nathalie sich eher selten mit ihrem Partner im Netz zeigt, hatte sie zuletzt sehr intime Details über ihr Liebesleben preisgegeben. Ihren Followern verriet die dunkelhaarige Schönheit nämlich, dass sie bisher nur beim Sex mit Frank zum Höhepunkt kam!

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Januar 2022

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Frank Otto im Juni 2017

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Model

