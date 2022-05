Was ist denn mit Sarah Engels (29) los? Die Sängerin macht gerade mit ihrem Mann Julian (29), ihrer gemeinsamen Tochter Solea und ihrem Sohn Alessio (6) – aus erster Ehe mit Pietro Lombardi (29) – Urlaub auf Ibiza. Auch wenn die Familie dort eine sonnige und vor allem schöne Zeit verbringt, ist die zweifache Mama traurig gestimmt. Im Netz zeigte sich Sarah jetzt weinend am Strand.

Am Tag zuvor postete die Sängerin noch Videos in ihrer Instagram-Story, in denen zu sehen war, wie sie ausgelassen mit Freunden und Familie feierte. Doch heute sah die Welt bei Sarah ganz anders aus, denn die zweifache Mama filmte sich weinend am Strand. Einige Stunden später klärte die 29-Jährige dann ihre besorgten Fans auf: "Ich wollte euch nur auch einmal daran teilhaben lassen, dass auch bei mir nicht immer nur die Sonne scheint." Außerdem seien in der Stillzeit ihre Hormone noch nicht im Einklang, weshalb sie manchmal auch noch sehr sensibel reagiere.

Aber Sarah machte ihren Followern klar, dass sie ebenfalls nur ein Mensch wie jeder andere sei. "Aber auch ich bin nur eine Frau von all den Frauen, die ab und zu mit sich zu kämpfen hat und ihr eigener Feind ist", erklärte die zweifache Mama und ergänzte noch: "Und selbst, obwohl man so ein tolles, privilegiertes Leben führen darf, bleibt man doch tief im Innersten ein kleines, ängstliches und verletztes Mädchen."

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihren Kindern Alessio und Solea

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im April 2022

Instagram/sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea im Mai 2022

