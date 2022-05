Wie geht es bei Karina Wagner (26) und Gustav Masurek (33) weiter? Die zwei lernten sich in der vergangenen Staffel von Bachelor in Paradise kennen. Nach langem Hin und Her und vielen Unsicherheiten verließen die beiden schließlich als Paar die Show. In der Wiedersehensfolge verkündeten sie dann freudig, dass sie sogar zusammenziehen würden. Doch mittlerweile haben sie sich getrennt! Bleiben Karina und Gustav dennoch Freunde? Promiflash hat nachgefragt.

"Wir haben uns im Guten getrennt", schilderte die Lüneburgerin im exklusiven Promiflash-Interview. Dennoch müsse Karina gestehen: "Aktuell denken wir beide nicht über eine Freundschaft nach. Dafür ist es noch zu früh." Für einen solchen Schritt sollten die Gefühle freundschaftlich zueinander sein. Doch das wäre in ihrem Fall noch nicht gegeben. "Die Gefühle sind ja auch nicht einfach weg", betonte sie.

Auch wenn Karina noch etwas für Gustav empfindet, ging die Trennung dennoch von ihr aus. Grund hierfür war die Tatsache, dass mehr Dinge gegen die Beziehung gesprochen hätten als dafür. "Wir waren beide ehrlich zu uns selbst und wussten, dass es Punkte gibt, die sich nie ändern werden und uns in Bezug auf die Zukunft nicht glücklich machen", offenbarte sie.

Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner und Gustav Masurek, Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

Anzeige

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Gustav Masurek

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de