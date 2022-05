Besteht etwa doch noch Hoffnung auf eine Versöhnung? Eigentlich hatten Juliano Fernandez und seine Partnerin Sandra Janina (22) einen entspannten Liebes-Urlaub genossen. Am letzten Abend krachte es zwischen den beiden aber gewaltig. Der Grund: Die Blondine hatte dem Reality-TV-Star verschwiegen, dass sie einen OnlyFans-Account hat. Der Ex-Are You The One?-Kandidat erfuhr dann von einem Tippgeber davon – das brachte ihn mächtig auf die Palme. Nun hat Juliano sich aber offenbar ein wenig beruhigt.

Juliano hatte Sandras OnlyFans-Tätigkeit öffentlich als "ekelhaft" und "billig" bezeichnet. In seiner Instagram-Story räumte der Tattoo-Liebhaber jetzt ein, gegebenenfalls ein wenig zu heftig reagiert zu haben: "Ich habe da ein bisschen übertrieben. Aber ihr müsst euch vorstellen, wir waren im Urlaub, chillen so und auf ein mal kriege ich Screenshots zugesendet." Insgesamt habe sich die Situation dann hochgeschaukelt. Nun scheint jedoch eine Versöhnung im Raum zu stehen: "Heute Abend kommt Sandra vorbei. Dann quatschen wir ein bisschen, mal schauen, wie der aktuelle Stand der Dinge ist."

Und tatsächlich konnten die beiden das Kriegsbeil wohl begraben, wie Sandra nun im Netz verriet. "Konnten alles klären, mir geht es gut", teilte die Beauty ihren Followern kurz und knapp mit. Ob die beiden noch weiter ins Detail gehen werden, bleibt abzuwarten.

RTL / Frank Fastner Juliano Fernandez und Sandra Janina

RTL / Frank Fastner Sandra Janina und Juliano Fernandez, "Temptation Island V.I.P."-Paar

Instagram / sandra_janina_ Juliano und Sandra Janina

