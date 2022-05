Wieso reagierte er so heftig? Zwischen Juliano Fernandez und seiner Partnerin Sandra Janina (22) gibt es zurzeit ein Streitthema: Denn kürzlich tauchte ein OnlyFans-Konto auf, das anscheinend der ehemaligen Love Island-Kandidatin gehört – ohne dass ihr Liebster davon wusste! Der Fitnessfan war daraufhin stinksauer, was bei den Fans gar nicht gut ankam. Jetzt erklärte Juliano, wieso er die Sache nicht lockerer nahm.

In seiner Instagram-Story zeigte sich der Beau genervt von den Reaktionen auf seine Aussagen: "Für mich sind sowohl Männer als auch Frauen, die OnlyFans benutzen, einfach nicht in meiner Welt." Es sei eine Sache, in der Erotik-Branche zu arbeiten, betonte Juliano – doch dem Trend, die schlüpfrige Plattform als Nebenerwerb zu nutzen, könne er nichts abgewinnen: "Da bin ich raus, ich finde so was ekelhaft... Finde ich billig, so was!"

Besonders innerhalb einer Partnerschaft könne OnlyFans für Schwierigkeiten sorgen, fügte Juliano hinzu: "Für mich ist es einfach ein No-Go, sich in einer Beziehung ohne Absprache mit seinem Partner einen solchen Account zu erstellen." Dabei sei es in seinen Augen auch völlig egal, welche Zwecke dahinterstecken würden.

Anzeige

RTL Sandra Janina und Juliano Fernandez bei der "Temptation Island V.I.P."-Wiedersehensshow

Anzeige

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, März 2022

Anzeige

RTL / Frank Fastner Juliano Fernandez und Sandra Janina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de