Kylie Jenner (24) zeigt, was sie hat. Am Wochenende heirateten ihre Schwester Kourtney Kardashian (43) und deren Partner Travis Barker (46) zum dritten Mal. Das Pärchen gab sich bereits während einer Reise nach Las Vegas spaßeshalber das Jawort. Vor einigen Tagen fand dann die standesamtliche Trauung im kleinen Kreis statt, bevor die beiden jetzt in Portofino im großen Rahmen ihre Hochzeit feierten. Kylie sorgte dabei mit ihrem Outfit mal wieder für einen Hingucker!

Mit ihrem Look zog die Fashion-Queen während der Feier alle Blicke auf sich. Kylie erschien in einem langen grauen Kleid von Dolce & Gabbana, das mit einem rosa Rosenprint verziert war und besonders gekonnt ihre heißen Kurven in Szene setzte. Den femininen Look rundete sie mit markanten Ohrringen und einem eleganten hohen Pferdeschwanz ab. Auf Instagram schrieb sie zu einigen Schnappschüssen ihres Outfits: "Wir feiern die Liebe."

Auch Kourtneys Schwester Khloé Kardashian (37) setzte mit ihrem Outfit ein Statement. Die Unternehmerin erschien in einem relativ schlichten Kleid, kombinierte dazu allerdings einen goldenen Haarreif, der stark an eine antike Sonnenkrone erinnerte.

Anzeige

Cobra Team / BACKGRID Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, TV-Persönlichkeit

Anzeige

Cobra Team / BACKGRID Khloé Kardashian, Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de