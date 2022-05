Yasin Cilingir (31) meldet sich nach seinem Zusammenbruch in einem Flugzeug bei seinen Fans! Am vergangenen Sonntag erklärte seine Frau Samira Cilingir im Netz, dass ihr Flieger hatte notlanden müssen, weil es dem Papa ihres Kindes auf einmal gesundheitlich massiv schlecht gegangen war: Der Ex-Love Island-Kandidat hatte keine Luft mehr bekommen, extreme Schmerzen am Herzen erlitten und ist daraufhin sogar ohnmächtig geworden. Nach der Landung wurde er gleich in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile ist Yasin wieder zu Hause und gab seinen Fans nun ein Update!

Aus dem heimischen Bett zeigte sich ein ziemlich angeschlagener Yasin seinen Followern in seiner Instagram-Story und schilderte seine Erlebnisse: "Ich habe kaum etwas mitbekommen. Es ging so schnell. Schweißausbruch, ich habe das auch gar nicht so schlimm empfunden erst. Es ging dann los, dieser Herzmuskel hat so weh getan auf einen Schlag. Ich dachte, mein Herz wird gleich zerquetscht." Es habe ihm in erster Linie für alle Passagiere leidgetan.

Auch ihr kleiner Sohn hat die Situation mitgenommen, wie Samira in der Story ergänzte: "Malik hat auch so rumgeschrien im Flugzeug. Er hat sich so versucht, aus meinem Arm zu zerren, weil er zu dir wollte. Ich glaube, wenn es nicht schlimm gewesen wäre, was die Notärzte auch gesagt haben, dann hätten die niemals eine Notlandung gemacht." Nun heißt es für Yasin in erster Linie: ausruhen und wieder fit werden. Welche Diagnose er genau in der Klinik erhalten hat, ließ Yasin offen, betonte aber, dass seine Symptome von zu viel Stress gekommen sein könnten. "Das ist mein größtes Problem, ich möchte es immer jedem und allen recht machen." Die nächsten Tage wird er sich deswegen ganz bewusst zurückziehen.

Anzeige

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir im April 2022

Anzeige

Instagram / samira.bne Yasin und Samira mit ihrem Sohn Malik

Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin Cilingir, April 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de