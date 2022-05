Chris Broy (33) ist schockiert. Anfang Mai gab ProSieben bekannt, dass die neue Staffel von Beauty & The Nerd ab dem 2. Juni im TV zu sehen sein wird. Neben der Love Island-Bekanntheit Natascha Beil sollte auch Chris in dem Reality-Format zu sehen sein. Doch am Montag verkündete der Sender, dass die Ausstrahlung aus produktionstechnischen Gründen auf 2023 verschoben werden muss. Im Netz zeigte sich Chris entsetzt über die Cancel-News.

"Ich bin geschockt und fassungslos über diese Nachricht, die mich gestern erreichte, und die Dinge, die sich abspielen und wohl abgespielt haben... von denen ich bis dato nichts gewusst habe", verriet der Influencer in seiner Instagram-Story. Für den Reality-TV-Star ist die Verzögerung eine große Enttäuschung. "Es ist einfach schade und unglaublich, dass so etwas passiert ist und ich hätte mich mit euch zusammen sehr auf die Ausstrahlung dieses Jahr gefreut", betonte der 33-Jährige.

In der TV-Show habe der ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmer den Zuschauern sein wahres Ich zeigen wollen. "In letzter Zeit gab es um meine Person immer wieder Schlagzeilen, für die ich eigentlich gar nicht stehe", hatte der einstige Kampf der Realitystars-Kandidat vor wenigen Wochen in einem Promiflash-Interview deutlich gemacht.

