Auch Kinder können mal eifersüchtig sein! Anna-Maria Ferchichi (40) und Bushido (43) sind im November Eltern von Drillingen geworden. Davor hatte Anna-Maria bereits Zwillinge und zwei Einzelkinder zur Welt gebracht. Außerdem brachte die Influencerin einen Sohn aus einer früheren Beziehung mit. Bei Familie Ferchichi ist also immer volles Haus. Da kann es schon mal vorkommen, dass sich eines der Kinder vernachlässigt fühlt – für Mama Anna-Maria ist das jedoch nicht nachvollziehbar.

In ihrer Instagram-Story erzählte die 40-Jährige, dass sie und ihr Mann mit der kleinen Amaya wegen einer Untersuchung im Krankenhaus waren. Die Eltern waren also beide außer Haus. "Die Großen sind immer etwas eifersüchtig, wenn Papa und Mama gleichzeitig mit nur einem Baby irgendwo sind", fuhr sie anschließend fort. Besonders Aaliyah fände das gar nicht witzig. Verständnis hat Anna-Maria dafür jedoch nicht: "Verstehe ich auch gar nicht, weil hier kommt keiner zu kurz", erklärte sie zum Schluss.

Eines ihrer Kinder bekommt aber womöglich doch ein klein wenig mehr Aufmerksamkeit als seine Geschwister: Ihr Sohn Djibrail leidet am PFAPA-Syndrom. Dabei handelt es sich um eine periodische Krankheit, bei der meistens Kinder in regelmäßigen Abständen an hohem Fieber leiden und mit anderen Schmerzen zu kämpfen haben.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, März 2018

Instagram / bush1do Anna-Maria und Bushido mit ihren Kids, Dezember 2021

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und ihr Sohn Djibrail, Mai 2018

