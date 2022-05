Bibi (29) und Julian Claßen (29) sind derzeit in aller Munde: Denn vor wenigen Tagen verkündeten die zwei, dass sie sich nach etlichen Jahren Beziehung getrennt haben. Daraufhin wurde die zweifache Mutter mehrfach mit einem fremden Mann namens Timothy gesichtet – zuletzt am Flughafen Köln-Bonn, um vermutlich in einen gemeinsamen Urlaub zu starten. Die Trennung hat den Ex-Partnern jedenfalls auf Social Media nicht geschadet: Bibis und Julians Followerzahl im Netz steigt an!

Auf den Instagram-Profilen der beiden ist zu sehen, dass ihnen mittlerweile deutlich mehr Menschen folgen als noch vor einigen Wochen. Julians Fanbase ist nun auf stolze 6,2 Millionen Follower gewachsen – zuvor bewegte er sich im Bereich rund um 5,6 Millionen Follower und generierte somit einen Zuwachs von über einer halben Million. Auch Bibi hat einige Fans dazu gewonnen und begeistert nun 8,2 Millionen Anhänger.

Viele Fans hatten zunächst vermutet, dass die Trennung des Paars nur eine Art Experiment und somit ein Prank sein könnte – doch Julian hatte die Gerüchte anschließend dementiert und für Klarheit gesorgt. "So etwas würde ich niemals machen – damit macht man keinen Spaß", betonte er in einer Instagram-Story.

TikTok / randombullsh Bibi Claßen und Timothy Hill (l.)

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen im November 2017

Instagram / julienco_ Julian Claßen, Influencer

