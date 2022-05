Das erste Mutter-Tochter-Gespann kämpft um den Sieg. In der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel haben es Martina (50) und ihre Tochter Lou-Anne (19) bis ins Finale geschafft. Kommenden Donnerstag wird sich dann entscheiden, ob und wenn ja, wer von den beiden schlussendlich den Sieg nach Hause bringt. Doch wie geht es Martina eigentlich damit, neben Lou-Anne im Finale zu stehen?

Promiflash hat nachgefragt, wie Martina mit dieser Situation umgeht. "Eigentlich spüre ich dieses Muttergefühl gerade nicht – auch wenn es brutal klingt", gestand sie. Sie würde sich momentan mehr darauf fokussieren, eine gute Leistung abliefern zu können. Außerdem betonte Martina: "Wir sind auch nicht so, dass wir zusammenkleben und ich hier die Mama spiele. Sie ist ja jetzt 19, sie ist erwachsen."

Für ihre Tochter steht der Konkurrenzkampf hingegen weniger im Fokus. Sie scheint die Situation daher auch nicht sonderlich zu stören und würde ihrer Mutter den Sieg gönnen. "Irgendwie würde es dann ja trotzdem in der Familie bleiben", witzelte Lou-Anne. Dass sich Mutter und Tochter mit ihren unterschiedlichen Ansichten auch mal in die Haare bekommen, zeigte sich in der vorherigen Folge. Kurz vor dem Entscheidungswalk krachte es bei den beiden, weil sich Lou-Anne von ihrer Mutter missverstanden fühlte.

Martina, GNTM-Kandidatin 2022

Martina und ihre Tochter Lou-Anne im Mai 2021

Lou-Anne, GNTM-Kandidatin 2022

