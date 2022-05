Yeliz Koc (28) und Jimi Blue Ochsenknecht (30) scheinen sich auch nach der Trennung noch nahegestanden zu haben! Davon ist inzwischen allerdings nichts mehr zu sehen. Obwohl die einstige Bachelor-Kandidatin und der Moderator eine gemeinsame Tochter haben, herrscht zwischen dem Ex-Paar ein erbitterter Rosenkrieg. Nach dem Liebes-Aus im Spätsommer 2021 haben sich die beiden allerdings zwischenzeitlich zusammengerauft: Anfang dieses Jahres schliefen Yeliz und Jimi sogar noch in einem Bett, wie sie nun ausplauderte.

In der aktuellen Folge von Kampf der Realitystars berichtet die 28-Jährige von der Situation zwischen ihr und ihrem Ex. Die Dreharbeiten fanden Anfang des Jahres statt – doch damals war zwischen ihr und Jimi offenbar alles im Lot. "Jimi und ich wohnen noch zusammen. Er ist zwar nicht immer da, aber wenn er da ist, dann schläft er natürlich auch mit uns im Bett", erzählte Yeliz. Dass sie in der Trash-TV-Show mit Paco Herb turtelte, machte ihre deshalb zu schaffen: "Das heißt, ich müsste ihm dann erklären: 'Du musst leider auf dem Sofa schlafen.' Es wird auf jeden Fall einiges verändern zu Hause."

Die Romanze mit dem einstigen Love Island-Teilnehmer führte zwar nicht zu einer festen Beziehung, doch das gute Verhältnis zu Jimi ist dennoch passé. Inzwischen behauptete Yeliz sogar, von ihrem Verflossenen blockiert worden zu sein. Schon bald sehen sich die Eltern einer Tochter sogar vor Gericht wieder.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Anzeige

RTLZWEI Paco Herb und Yeliz Koc bei "Kampf der Realitystars" 2022

Anzeige

RTLZWEI Yeliz Koc bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de