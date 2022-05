Was würden Martina (50) und Lou-Anne (19) tun, wenn eine von ihnen gewinnt? Zum ersten Mal in der Geschichte von Germany's next Topmodel kämpft ein Mutter-Tochter-Gespann um den Titel – die zwei haben es sogar beide ins Finale geschafft. Bei der großen Entscheidung wollen beide ihr Bestes geben. Aber würden Martina und Lou-Anne das Preisgeld im Ernstfall auch teilen? Promiflash hat nachgefragt.

Die Gewinnerin bekommt nicht nur den Titel und einen Platz auf dem Harper's-Bazaar-Cover, sondern auch 100.000 Euro. Würden die beiden Frauen teilen? Lou-Anne ist sich da noch nicht ganz so sicher. "Die Mama hat noch vor GNTM gesagt: 'Ich bekomme sowieso 20 Prozent von dir, weil ich ja sozusagen deine Assistentin bin.' Mittlerweile hat sie schon gemerkt, dass ich die Sachen selbst in die Hand nehme – da wird es jetzt schon eng mit ihren 20 Prozent", scherzte die Beauty im Promiflash-Interview.

Mama Martina hingegen ist sich sicher, dass sie ihrer Tochter etwas abgeben würde: "Ich würde nichts verlangen, aber ich persönlich würde schon teilen mit ihr", kündigte sie an. Schließlich hätte sie die Sendung ohne Lou-Anne gar nicht geguckt.

Instagram / martina.gntm22.official Lou-Anne und Martina Gleissenebner-Teskey, GNTM-Kandidatinnen

Instagram / lou.gntm22.official GNTM-Kandidatin Lou-Anne

Getty Images Martina Gleissenebner-Teskey auf der Berlin Fashion Week im März 2022

