Da werden sich Kathrin Menzinger (33) und Evgeny Vinokurov (31) ganz schön in den Hintern beißen. Am heutigen Abend steht bei Let's Dance die große Profi-Challenge an. Dabei treten die Tanzprofis in Paaren gegeneinander an. Der gebürtige Russe und seine blonde Partnerin legten dabei einen Tango zum Thema "Moulin Rouge" aufs Parkett. Bis kurz vorm Schluss schien auch alles bestens zu laufen, doch dann der Schock: Zum Ende der Kür klappte eine Figur nicht wie gewollt und Katrin stürzte mit Evgeny zu Boden.

Auf der "Let's Dance"-Tanzfläche legte das letzte Paar des Abends eine heiße Nummer zu dem Song "El Tango De Roxanne" hin. Genau wie in Baz Luhrmanns (59) Film "Moulin Rouge" erzählten die beiden mit ihrer Kür eine Geschichte über Eifersucht und Prostitution. Nachdem Kathrin symbolisch mit zwei anderen Männern getanzt hatte, wollte sie Evgeny anspringen. Doch der 31-Jährige konnte das Gewicht der Österreich nicht halten und kippte mit ihr nach hinten um. Augenscheinlich verletzte sich bei dem Sturz jedoch niemand, denn das Duo tanzte noch zu Ende. "Wir hatten einfach nicht so viel Zeit und das war natürlich das größte Risiko", erklärte der dunkelhaarige Sportler im Anschluss. Ärgern tue er sich über das misslungene Ende aber dennoch nicht. "Wir haben alles riskiert und das zählt", versicherte er.

Auch die Jury schien von der Darbietung der beiden trotz des Malheurs begeistert zu sein. "Ihr habt alles gegeben und das Risiko genommen. Dann geht am Ende eben etwas schief, aber das war toll", zeigte sich Jorge Gonzalez (54) begeistert. Auch Joachim Llambi (57) war entzückt: "Es war ein sehr denkwürdiger Abschluss einer Staffel. Ihr habt die Kirsche auf alle Performances gesetzt und habt stellvertretend für das Tanzen und eure Kollegen gezeigt, was Tanzen letztendlich ausmacht".

