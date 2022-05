Diese Show war definitiv eine der besonderen Art! Am Donnerstag war der Moment endlich gekommen: Die Gewinnerin der 17. Staffel von Germany's next Topmodel wurde gekürt. Am Ende konnte Lou-Anne (19) Modelmama Heidi Klum (48) am meisten von sich überzeugen und nahm den Sieg mit nach Hause. Doch nicht nur die Finalistinnen sorgten für spannende Augenblicke auf der Bühne: Diese schrägen Momente könnten das Finale womöglich unvergessen machen!

Gleich zu Beginn der Liveshow gab Heidi eine Akustik-Version von "Chai Tea With Heidi" zum Besten, während Ehemann Tom Kaulitz (32) sie auf dem Klavier begleitete – dieser wurde nach der Gesangseinlage dann auch kurzerhand von seiner Herzdame abgeknutscht. Kurz darauf durfte Designer Jeremy Scott auf der Showbühne Platz nehmen und bekam erst einmal Spaghetti mit Ketchup serviert. Und auch das gab es vorher noch nie: Die letzten vier Finalistinnen mussten selbst herausfinden, ob sie eine Runde weiter sind – indem sie ihre nächsten Outfits enthüllten und darauf hofften, dass ihr Name an diesen angebracht war.

Besonders Heidis Gesangsperformance sorgte bei den Fans für ordentlich Gesprächsstoff. Auf Social Media diskutierten die Zuschauer darüber, was sie von der Darbietung halten. "Heidis Gesang am Anfang wird mich heute noch in meinen Träumen verfolgen", hieß es beispielsweise auf Twitter. Daneben gab es aber auch User, die den Auftritt der 48-Jährigen lobten und Bewunderung für ihren Mut aussprachen.

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Luca, Heidi Klum und Lou-Anne beim Finale von "Germany's next Topmodel" 2022

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Heidi Klum und Tom Kaulitz beim GNTM-Finale 2022

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei den MTV Movie & TV Awards 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de