Ist Lou-Annes (19) Sieg gerechtfertigt? Die Österreicherin konnte sich am Donnerstag im großen Finale von Germany's next Topmodel gegen ihre Konkurrentinnen Luca (20), Anita (21), Noëlla sowie ihre Mutter Martina (50) durchsetzen. Damit darf sie nicht nur das Cover der deutschen Harper's Bazaar zieren, sondern sich auch über ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro und große Werbe-Deals freuen. Manche Fans hätten sich jedoch eine andere Gewinnerin gewünscht.

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand 27. Mai, 10:25 Uhr] hervorgeht, sind die Leser offenbar zwiegespalten, was Lou-Annes Sieg angeht. Von insgesamt 4.293 Teilnehmern sind 2.064 (48,1 Prozent) der Meinung, dass sie den Titel "Germany's Next Topmodel 2022" absolut verdient habe. 2.229 (51,9 Pozent) stimmten dagegen für: "Nee, ich finde, andere haben sich besser angestellt..."

Doch wer hätte stattdessen gewinnen sollen? Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram sprechen sich viele User für Luca aus. "Ich war Team Luca, schade! Hoffe sie macht ihren Weg!" oder "Luca hätte das gewinnen müssen" lauten nur zwei der vielen Kommentare. Andere Nutzer hätten sich hingegen darüber gefreut, wenn Lou-Annes Mutter Martina das Rennen gemacht hätte. "Ihre Mutter fand ich besser", merkte einer von ihnen an.

Instagram / martina.gntm22.official Lou-Anne und Mama Martina, GNTM Finalistinnen

ProSieben/Willi Weber Heidi Klum und Lou-Anne im GNTM-Finale 2022

ProSieben/Willi Weber Luca, Martina und Lou-Anne im Finale von "Germany's next Topmodel" 2022

