Am Donnerstag verkündeten Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (29), dass ihre Tochter endlich auf die Welt gekommen ist. Neben dem genauen Datum gaben die beiden Bachelor in Paradise-Stars auch Details zur Geburt und dem Namen ihres Babys bekannt. Die kleine heißt Nova Skye Sya, was den Eltern mega-viel bedeutet. Eine wirklich besondere Wahl, die bei den Fans die verschiedensten Reaktionen hervorruft!

Promiflash hat bei den Lesern mal nachgefragt, wie sie den Namen Nova Skye Sya finden. In einer Umfrage (Stand: 27. Mai, 0:05 Uhr) waren rund 44 Prozent (671 Stimmen) mega-begeistert davon. Die restlichen 56 Prozent (859 Stimmen) gaben an, dass es nicht ihrem Geschmack entspricht. Auch unter dem Instagram-Post von Promiflash dazu teilten viele ihre Gedanken mit – und die waren größtenteils richtig positiv: "Nova ist ein wirklich schöner Name!"

Warum es übrigens gleich drei sein sollten, hatten Samira und Serkan vor ein paar Wochen bereits in ihrem Podimo-Podcast "Samira & Serkan in Paradise – Das Nachspiel" ausgeplaudert: "Drei sind ein Glücksbringer", meinte die damals noch Schwangere. Auch sie selbst hat ein Vornamen-Tripel im Ausweis stehen: Samira Yasmin Leila.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrem Baby im Mai 2022

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit Tochter Nova

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und Serkan Yavuz

