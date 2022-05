Diese zwei hatten eine sehr ungewöhnliche Begegnung im Hotel! Keine Trennung hält die Internetwelt gerade so in Atem wie die des absoluten YouTuber-Traumpaars Bibi (29) und Julian Claßen (29). Die Verhältnisse sind noch immer ungeklärt, ein richtiges Statement hat noch keiner der beiden abgegeben – aber Julian scheint wohl nach Bibis Rückkehr aus dem Italien-Urlaub ins Hotel gezogen zu sein. Dort residiert auch Twenty4Tim (21) – und erkannte Julian im Aufzug nicht!

Tim fühlte sich, wie man es von ihm gewohnt, ist, in seinem extravaganten Outfit gestern Abend sichtlich wohl. Deswegen bewunderte er sich auch im Spiegel im Aufzug des Hotels – und hatte offenbar nur Augen für sich, denn er erkannte Julian neben sich nicht! "Ich so: 'Boah, seh ich geil aus und das um die Uhrzeit!' Und er so: 'Alles klar?'", berichtete er von der Begegnung auf Instagram. Auch zu diesem Zeitpunkt habe der Influencer noch nicht bemerkt, mit wem er da rede. Als er es dann schließlich realisiert habe, habe er sich total erschreckt: "Ich bin hochgesprungen!"

Dann tappte Tim aber sogar noch mehr ins Fettnäpfchen: "Ich wusste nicht, wie ich das rechtfertigen sollte, und dann sag ich einfach: 'Ich dachte, du bist mein Manager!'" Für diese Aussage mitten im Liebes-Drama um Julians Frau und ihrem Manager schäme sich Tim jetzt natürlich sehr. "Das war die unangenehmste Begegnung aller Zeiten. Ich kann ihm nie wieder in die Augen sehen. Ich bin so peinlich", genierte er sich.

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, Influencer

YouTube/ Julienco Julian Claßen, YouTube-Star

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim im Mai 2022 in Köln

