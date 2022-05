Erwartet sie etwa zum zweiten Mal Nachwuchs? Im Juli 2020 wurde Lena Gercke (34) zum ersten Mal Mutter: Zusammen mit ihrem Freund Dustin Schöne (36) durfte sie ihre Tochter Zoe auf der Welt willkommen heißen. Seitdem genießt die Germany's next Topmodel-Gewinnerin der ersten Staffel ihr Mutterglück in vollen Zügen und zeigt im Netz gerne, wie sehr sie die Zeit mit ihrer Kleinen liebt. Klar, dass da über ein Geschwisterchen spekuliert wird: Lena soll jetzt wieder schwanger sein!

Das soll ein Insider aus dem engsten Umfeld der Moderatorin Bild verraten haben. Ende des Jahres soll es demnach so weit sein und Lenas zweites Kind das Licht der Welt erblicken. Auf die Schwangerschaft könnten auch die Bilder des Models auf Instagram hinweisen: Entweder die 34-Jährige kaschierte ihr mögliches Bäuchlein auf den Urlaubsschnappschüssen auf Ibiza mit einem schwarzen Kleid, schnitt ihren Unterkörper gleich ganz aus dem Foto oder verdeckte ihre Körpermitte mit einem weiten Hemd. Auf Promiflash-Nachfrage wollte Lena die Gerüchte weder bestätigen noch dementieren.

Zeitlich würde eine Schwangerschaft Lena gerade aber zumindest gut in den Plan passen, denn sie hatte verkündet, ein großes Projekt in diesem Jahr an den Nagel zu hängen. Moderierte sie sonst seit mehreren Jahren The Voice of Germany an der Seite von Thore Schölermann (37), entschied sie sich bei der diesjährigen Staffel dazu, auszusetzen. Grund dafür sei die Priorisierung ihrer Aktivitäten als Geschäftsführerin und Mutter.

Instagram / lenagercke Lena Gercke in Ibiza 2022

Instagram / lenagercke Lena Gercke und ihre Tochter Zoe im April 2022

Zick, Jochen Lena Gercke bei der Fashion Week in Berlin, September 2021

