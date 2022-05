Bei Steffi und Justin könnte es wohl kaum besser laufen! Die Arzthelferin hatte sich bei Bauer sucht Frau International beworben, um den Landwirt kennen- und im besten Fall auch lieben zu lernen – und tatsächlich: Während der gemeinsamen Hofwoche hat es zwischen ihnen heftig gefunkt. Mittlerweile ist die Österreicherin sogar zu 30-Jährigen nach Frankreich gezogen. Auch mehrere Wochen nach der Ausstrahlung der letzten Folge wirken Steffi und Justin verliebt wie am ersten Tag!

Auf Instagram veröffentlichte die 34-Jährige ein Selfie, das sie und ihren Liebsten mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht zeigt. "Wenn man umgeben von Menschen ist, die einen lieben, auffangen und vertrauen, egal, was passiert, besitzt man ein Geschenk, das alle anderen Geschenke überflüssig macht", schwärmte Steffi in der Bildunterschrift. Zudem bedankte sie sich bei Justins Familie dafür, dass sie so liebevoll aufgenommen wurde. Doch auch ihre Liebsten hätten den Elsässer direkt ins Herz geschlossen. "Es war ein so schönes Kennenlernen zwischen Justin und meiner Familie. Alle verstanden sich auf Anhieb supergut und es fühlte sich noch mal besser an und wir wussten, dass es einfach passt", erinnerte sich die Kuppelshow-Kandidatin.

In naher Zukunft möchten Justin und Steffi auch eine eigene Familie gründen. Noch während der Hofwoche hatten sich der Ackerbauer und seine Auserwählte ausgiebig über das Thema unterhalten. Bevor sie die Babyplanung in Angriff nehmen, soll aber erst einmal geheiratet werden.

Anzeige

RTL Justin, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat aus dem Elsass

Anzeige

Instagram / stefanie___34 Steffi und Justin im Oktober 2021 in Northeim

Anzeige

Instagram / stefanie___34 Stefanie, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de