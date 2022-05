Pietro Lombardi (29) nimmt Laura Maria Rypa (26) offenbar schon mit zu Treffen mit seinen Freunden! Seit Wochen sind die Fans ganz heiß auf neue Updates aus dem Liebesleben des Sängers. Der Grund: Pie wurde zuletzt immer wieder mit seiner Ex gesichtet und hat bereits zugegeben, dass wieder Kontakt besteht. Obwohl der Vater eines Sohnes und die Influencerin es eigentlich langsam angehen lassen wollen, scheinen sie doch schon wieder einen Schritt weiter zu sein. Das Duo wagt gemeinsame Unternehmungen mit Bekannten.

Auf Instagram teilte Pietros Freund und Manager Stefano Zarrella (31) ein paar Eindrücke vom Essen in einem Restaurant. In der Story sind vier Teller zu sehen – aber neben dem DSDS-Star und Stefanos Freundin Romina Palm (22) bleibt die vierte Begleitung unkenntlich. In der Story von Laura scheint das Rätsel aber gelöst zu werden. Das Web-Sternchen lässt sich dieselben Leckereien schmecken, die auch auf Stefanos Social-Media-Profil gezeigt werden. Auch die Aussicht auf den Rhein ist bei Laura und dem Bruder von Giovanni Zarrella (44) identisch. Wird es also doch wieder ernster zwischen Pietro und der Blondine?

Ein anderer Ex-Flirt von Laura glaubt hingegen: Die Annäherung zwischen ihr und Pietro könnte böse enden. Jonathan Steinig (26) mutmaßte gegenüber Promiflash, dass die 26-Jährige nur auf Fame aus sein könnte. "Sie nutzt Pietro nur aus, um aktuell wieder im Gespräch zu sein!", betonte er, nachdem zahlreiche Fans wieder und wieder nach einem Statement zu der Liaison verlangt hatten.

Anzeige

Instagram/ lauramaria.rpa, stefanozarrella Collage: Laura Maria Rypa und Stefano Zarrellas Instagram-Storys

Anzeige

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de