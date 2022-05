Sie wird ihn nicht länger in Schutz nehmen. Kim Kardashian (41) und Kanye West (44) galten lange als das Traumpaar. Doch hinter der Fassade schien es heftig zu kriseln – bis die Beauty schließlich im Februar 2021 die Scheidung von dem Yezzy-Gründer einreichte. Ab da nahm der Rosenkrieg jedoch erst so richtig Fahrt auf. Kanye schoss nicht nur gegen Kims neuen Freund Pete Davidson (28), sondern auch gegen ihre Familie. Dafür entschuldigt sich die Reality-TV-Queen jetzt aufrichtig.

In der neusten Folge von The Kardashians saß der Jenner-Kardashian-Clan am Esstisch, als das Gespräch auf Kims Ex kam. "Alles, was ich tun kann, ist, zu kontrollieren, wie ich auf etwas reagiere", sagte die SKIMS-Gründerin zu ihrer Familie. "Ich kann nicht kontrollieren, wie er mich behandelt oder wie er euch immer behandelt hat." Sie fügte in einem Bekenntnis hinzu, dass sie die Auswirkungen ihrer Beziehung auf ihre Familie kenne. Daher nutzte Kim die Gelegenheit und sagte an ihre Familie gewandt: "Es tut mir leid, Leute."

Doch damit nicht genug, denn Kim will ihren Ex Kanye nicht mehr in Schutz nehmen: "Ich habe das so lange geschützt, aber ich habe gesagt, dass ich das nie wieder zulassen werde. Ich fühle mich zum ersten Mal in meinem Leben stark. Ich werde nicht zulassen, dass irgendjemand euch oder mich so behandelt", beendete sie das Gespräch.

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, Mai 2014

Anzeige

Getty Images Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian und Kim Kardashian

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de