Erste Worte von Renata Lusin (34) und Christian Polanc (44)! Nach dem Finale der diesjährigen Let's Dance-Staffel traten am Freitag noch einmal die Profitänzer bei der sogenannten Profi-Challenge gegeneinander an. Renata und Christian sind dabei mit ihrer Performance zum Thema "A Mexican Drama" offenbar besonders hervorgestochen: Sie konnten sowohl Joachim Llambi (57), Motsi Mabuse (41) und Jorge Gonzalez (54) in der Jury als auch die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen von sich überzeugen: Sie haben gewonnen. Wie fühlen sich die beiden nach ihrem Sieg?

Im Interview mit RTL erzählte Renata: "Mehr geht nicht. Ich bin sprachlos." Während ihres Auftritts habe sie sich zwar schon sehr gut gefühlt – dass dieser aber auch bei den Zuschauern so gut ankommt, habe sie nicht gedacht. "Das ist so schön einfach, diese Bestätigung", freute sich die 34-Jährige. Zudem sei es ihr eine große Ehre gewesen, an der Seite von Christian zu tanzen.

Der gebürtige Ingolstädter kann den Sieg ebenfalls kaum fassen. Er habe gespürt, dass der Tanz mit Renata etwas ganz Besonderes sei und es eine gewisse Energie habe: "Wenn man so tanzt und sein Herz auf die Fläche packt, wie ich das gefühlt habe mit ihr heute, dann... Ich bin froh, dass das die Leute gesehen haben, dass wir alles gegeben haben." Das Ganze habe ihm unfassbar Spaß gemacht.

