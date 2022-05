Sila Sahin-Radlinger (36) erfreut ihre Fans mit einem süßen Pärchenschnappschuss! Seit fast sechs Jahren ist sie schon mit ihrem Liebsten Samuel (29) verheiratet, die zwei Söhne Noah und Elija krönten das gemeinsame Glück. Obwohl die Schauspielerin ihre Fans im Netz gerne durch ihren Alltag mitnimmt, sind Bilder mit ihrer Familie oder ihrem Mann eher eine Rarität. Jetzt postete Sila ein Bild mit ihrem Schatz aus dem Italien-Urlaub.

Auf Instagram nahm sie ihre Community schon viel bei ihrem Trip durch das Land am Mittelmeer mit. Jetzt fand auch das erste Pärchenbild den Weg in ihren Feed: Im Sonnenuntergang stehen Sila und Samuel am Hafen und haben die Arme umeinander gelegt. "Hi aus Garda", schrieb die ehemalige GZSZ-Darstellerin zu dem süßen Foto. Auch in ihrer Story postete sie ein gemeinsames Selfie aus derselben Kulisse, auf dem beide glücklich in die Kamera lächeln.

Von ihren beiden Jungs war auf den Aufnahmen jedoch nichts zu sehen – Sila gönnt sich wohl mal eine Auszeit vom Mama-Sein. Sie hatte schon oft berichtet, wie fordernd die Zeit mit zwei Kleinkindern sei. Jedoch ist die Familienplanung bei den Sahin-Radlingers trotzdem noch nicht abgeschlossen: Die 36-Jährige denkt darüber nach, ein Mädchen zu adoptieren.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger, Mai 2022 in Italien

Instagram / diesilasahin Sila Sahin-Radlinger mit ihrer Famile an Weihnachten 2021

Instagram / diesilasahin Sila Sahin-Radlinger mit ihren Kinder Elija und Noah, April 2022

