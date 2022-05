Wie viele mögliche Ausgänge gibt es, was den Prozess von Johnny Depp (58) und Amber Heard (36) angeht? Nachdem in dieser Woche die Beweisführung abgeschlossen worden ist und auch die Schlussplädoyers gehalten wurden, steht voraussichtlich in der kommenden Woche das Urteil der Jury und der Richterin an. Doch es geht nicht nur um Johnnys Verleumdungsklage über 46,5 Millionen Euro – gleichzeitig läuft ja auch noch Ambers Gegenklage über die doppelte Summe. Was bedeutet das für das Ergebnis des Prozesses? Kann nur einer von beiden als Sieger daraus hervorgehen?

Der Netz-Star und Anwalt Mark Breyer erklärte jetzt auf Instagram: "Theoretisch könnten beide Seiten gewinnen. Die Geschworenen könnten feststellen, dass beide Seiten die jeweils andere verleumdet haben und dass auf beiden Seiten Schaden entstanden ist." Doch der Jurist betonte: "Ist es wahrscheinlich, dass das passiert? Nein." Abschließend stellte er klar: "Aber wenn eine Seite gewinnt, heißt das nicht, dass die andere nicht auch gewinnen kann." Somit ist im Fall von Johnny gegen Amber wohl alles möglich!

Zumindest unter diesem Beitrag sprechen sich die meisten Nutzer für einen Sieg von Johnny aus: "Amber muss für ihre Lügen zahlen! Alles andere wäre einfach nur schrecklich", betonte ein Fan. Auch die Promiflash-Umfrage, auf wessen Seite die Leser stehen, fiel ganz klar zugunsten des Fluch der Karibik-Stars aus. Was glaubt ihr: Wird es am Ende ein klares Ergebnis geben? Stimmt ab!

Getty Images Amber Heard im Gericht im Mai 2022

Getty Images Johnny Depp, Mai 2022

Getty Images Camille Vasquez und Johnny Depp, Mai 2022

