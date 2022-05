Heidi Klum (48) ist mit der 17. Ausgabe von Germany's next Topmodel offenbar mehr als zufrieden! Am Donnerstag kürte die Modelmama aus fünf Finalistinnen ihre Siegerin: Lou-Anne (19) konnte sich in der diesjährigen Staffel, in der das Thema Diversität im Fokus stand, gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen. Sie tritt damit in die Fußstapfen von Vorjahressiegerin Alex Mariah Peter (24). Darauf ist nicht nur die Österreicherin selbst, sondern auch die Show-Chefin Heidi sehr stolz.

Auf Instagram veröffentlichte Heidi ein Foto, das sie und Lou-Anne kurz nach der Entscheidungsverkündung im Finale zeigt. In der Bildunterschrift richtete sie der Stylistin noch mal ihre herzlichsten Glückwünsche aus. Zudem schrieb sie: "Ich danke dir und meinen anderen 30 Models für ein ganz besonderes Jahr, eine wunderschöne Reise und einen sehr wichtigen Schritt in die richtige Richtung."

Während der Final-Show hatten zudem Gäste wie Marina Hoermanseder oder Ellen von Unwerth (68) betont, wie toll es sei, dass Heidi mit der Auswahl ihrer Kandidatinnen gegen die Klischees der Modelwelt angehe. In diesem Jahr wurden neben Curvy-Models sowie etwas kleineren Models erstmals auch ältere Bewerberinnen akzeptiert. Lou-Annes 50-jährige Mutter Martina (50) schaffte es sogar ebenfalls ins Finale und belegte den dritten Platz.

Lou-Anne, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Die "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen der 17. Staffel

Heidi Klum mit ihren GNTM-Finalistinnen

