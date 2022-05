Samira Klampfl (28) schämt sich nicht für ihren After-Baby-Body. Vor wenigen Tagen erfreute die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin ihre Abonnenten mit der Nachricht, dass ihre Tochter Nova Skye Sya auf die Welt gekommen sei. Seitdem teilt die frischgebackene Mama auch immer wieder neuem Baby-Content. Jetzt gab Samira ihren Fans einen Eindruck davon, wie ihr Bauch eine Woche nach der Geburt aussieht.

Im Rahmen einer kleinen Instagram-Fragerunde mit ihren Followern gab die 28-Jährige nun einen Einblick in ihren Alltag als Neu-Mama. Neben ihren Erfahrungen bei der Geburt interessierten sich die Nutzer auch für Samiras After-Baby-Body. So fragte ein Fan neugierig nach, ob die brünette Beauty denn gar keine Dehnungsstreifen am Bauch habe. "Dehnungsstreifen habe ich keine. So sieht mein Bauch aktuell eine Woche später aus", begann die TV-Persönlichkeit zu erzählen und teilte auch gleich noch einen Schnappschuss ihrer Körpermitte.

"Ich denke, das braucht seine Zeit, um sich zurückzubilden", versicherte sie im Anschluss. Wenn Samira sich ihre Tochter anschaue und daran zurückerinnere, wie groß ihr Bauch einmal war, sei sie jedoch sehr stolz darauf, wie gut ihr Körper die Schwangerschaft und die Geburt weggesteckt hätte.

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfls Bauch eine Woche nach der Geburt

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im Mai 2022

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de