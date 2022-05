Heidi Klum (48) nimmt ihre Fans mit an die Rennstrecke! Die Modelmama und ihr Mann Tom Kaulitz (32) besuchen heute das Formel-1-Rennen in Monaco. Rund um das Sport-Event trafen die beiden allerlei bekannte Gesichter und Weggefährten – und die Germany's next Topmodel-Jurorin teilte mit ihren Fans fleißig Selfies. Von einem Ex-Partner über eine Modelkollegin bis hin zu einem Unglücksraben des Renn-Tages findet sich eine bunte Mischung auf den Schnappschüssen.

Auf dem ersten Foto, das Heidi auf Instagram mit ihren Fans teilte, gab es eine Familienzusammenführung der besonderen Art: Gemeinsam mit ihrem aktuellen Ehemann Tom posierte Heidi nämlich mit ihrem Verflossenen Flavio Briatore (72) und dessen Ex-Frau, dem italienischen Model Elisabetta Gregoraci (42). Aus der kurzen Liaison mit dem einstigen Rennstallbesitzer ging Heidis Tochter Leni (18) hervor. Auf einem weiteren Bild ohne Tom strahlen Heidi, Flavio und Elisabetta neben Modelkollegin Naomi Campbell (52).

Ein drittes Foto zeigt Heidi und Tom neben einem aufsteigenden Stern am Formel-1-Himmel: Mick Schumacher (23). Der Sohn der Rennsportlegende Michael Schumacher (53) erlebte beim späteren Rennen allerdings noch bange Minuten: In Runde 27 verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und raste in die Streckenabsperrung. Er konnte sein Auto nach dem Crash glücklicherweise unverletzt verlassen.

Heidi und Leni Klum bei "Germany's next Topmodel" 2022

Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell und Heidi Klum

Tom Kaulitz, Mick Schumacher und Heidi Klum im Mai 2022 in Monaco

