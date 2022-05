Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Im Prozess zwischen Amber Heard (36) und Johnny Depp (58) hat diese Woche eine berühmte Zeugin ihre Aussage gemacht: Kate Moss (48). Das Model und der Schauspieler waren von 1994 bis 1998 ein Paar. Mit ihrer Aussage nahm sie ihren Ex-Freund in Schutz und sprach ihn frei von jeder Schuld, sie jemals gewaltsam angegangen zu sein, wie Amber es zuvor behauptet hatte. Die Fans der beiden sehen hinter Kates Aussage jedoch ganz andere Gründe: eine neue (oder alte) Liebe zu Johnny.

Laut Page Six überschlugen sich die Fan-Hoffnungen im Netz regelrecht. "Warum hat Kate Moss beschlossen auszusagen? Liebt sie Johnny immer noch? Ich hoffe und glaube es", schrieb beispielsweise eine Person. Ein anderer User ergänzte: "Ich hoffe, dass Johnny, nachdem das vorbei ist, erkennt, dass Kate diejenige war, die er als Lebenspartnerin heiraten sollte. Ich hoffe, dass er sie anruft und sie zu einem Abendessen einlädt."

Den Fans ist außerdem Johnnys Reaktion auf Kate aufgefallen: "Johnnys Lächeln, als Kate auf dem Bildschirm auftauchte? Ihr kommt besser wieder zusammen, denn das ist süß", schrieb jemand. Ob die Hoffnungen der Fans in Erfüllung gehen, steht wohl in den Sternen, denn zumindest Kate ist zurzeit noch in festen Händen.

Getty Images Kate Moss macht ihre Aussage Im Prozess

Getty Images Kate Moss, Johnny Depps Ex-Freundin

Getty Images Johnny Depp, Mai 2022

