Fühlt sich Valea Scalabrino (31) schon auf den Elternalltag vorbereitet? Die Schauspielerin gehört schon seit vielen Jahren zum Unter uns-Cast und ihre Rolle Sina hat so einige Stationen im Leben durchlaufen. Die Zuschauer konnten das frühere Heimkind durchs Studium bis hin zur Eröffnung einer eigenen Arztpraxis begleiten und Hochzeit, Scheidung und Liebes-Comeback mit Bambi (Benjamin Heinrich, 37) verfolgen. Zudem ist Sina Mutter einer kleinen Tochter – Amelie. Aber wie sieht es im realen Leben aus? Fühlt sich Valea durch die TV-Rolle als Mutter auch bereit für eigenen Nachwuchs?

"Ich glaube nicht, dass mich meine Serientochter auf den Umgang mit einem eigenen Kind vorbereitet hat. Ein eigenes Kind ist etwas ganz anderes", vermutete die gebürtige Berlinerin im Gespräch mit Promiflash. Allerdings kommt sie mit der Darstellerin ihrer kleinen Tochter bestens aus. "Ich mag sie total gerne, die Kleine ist super, sie macht das ganz toll", schwärmte Valea. Auch wenn sie das vielleicht nicht auf das Leben außerdem des Serienuniversums anwenden kann, ist die 31-Jährige überrascht, was sie als Sina schon alles erleben durfte. "Es ist natürlich Wahnsinn, wenn man zurückblickt, was in der Rolle Sina alles passiert ist. Ich war sehr introvertiert – harte Schale, weicher Kern. Sina hat sich diesbezüglich weiterentwickelt", hielt sie fest.

Dass ihre Figur bei den Fans so gut ankommt, überrascht Valea ziemlich. Ihrer Meinung nach sei Sina nicht unbedingt ein Sympathieträger. "Ich habe viel Zuspruch bekommen und das motiviert und bestärkt. Man hat das Gefühl, das Richtige zu tun", erklärte sie. Aus diesem Grund hofft die Dunkelhaarige, dass die Autoren noch viele tolle Ideen für Sinas Zukunft haben.

TVNOW / Stefan Behrens Luke (Jakob Graf), Sina (Valea Scalabrino) und Bambi (Benjamin Heinrich) mit Noah und Amelie

RTL/ Bernd Jaworek Valea Scalabrino, Schauspielerin

Instagram / valeascalabrino Schauspielerin Valea Scalabrino

