Katie Holmes (43) hält ihr Liebesglück nicht mehr versteckt. Im April wurde die Schauspielerin erstmals turtelnd mit dem Musiker Bobby Wooten III entdeckt. Während eines Spaziergangs durch den New Yorker Central Park hatten die Fotografen das Paar sogar bei einem Kuss abgelichtet. Nun liefen die einstige Dawson's Creek-Darstellerin und der Musikproduzent den Paparazzi erneut vor die Kamera. Fotografen sichteten Katie und Bobbie verliebt turtelnd in den Straßen New Yorks.

In einem orangefarbenen wadenlangen Kleid verließ die Schauspielerin ein Gebäude an der Seite ihres Partners, der einen Anzug in Blau trug. Ganz gentlemanlike half der Musiker seiner Liebsten dabei, in ein Auto zu steigen. Nachdem Bobby der 43-Jährigen zuerst die Autotür geöffnet hatte, hielt er ihr anschließend liebevoll die Hand, während sie in dem Fahrzeug verschwand.

Am selben Tag machte das Paar seine Beziehung mit seinem ersten gemeinsamen Gang über den roten Teppich öffentlich. Kuschelnd und turtelnd ließen sich die beiden bei einer Gala von den zahlreichen Fotografen ablichten und stellten ihre Liebe zur Schau.

ZapatA/MEGA Katie Holmes mit Bobby Wooten III in New York

ZapatA/MEGA Katie Holmes und Bobby Wooten III

Getty Images Bobby Wooten III und Katie Holmes im Mai 2022 in New York

