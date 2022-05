Nina Dobrev (33) und Shaun White (35) fühlen sich auf den roten Teppichen sichtlich wohl. Die Schauspielerin und der ehemalige Profi-Snowboarder sind seit über zwei Jahren ein Paar und verzücken ihre Fans im Netz immer wieder mit süßen Schnappschüssen. Jedoch sind sie lange nicht zusammen auf Events erschienen. Vor nicht einmal zwei Wochen haben sie dann endlich ihr Paar-Debüt bei einer Veranstaltung gegeben. Jetzt sind Nina und Shaun scheinbar auf den Geschmack gekommen.

Die Turteltauben besuchten binnen weniger Tage nun schon den zweiten Teppich an der französischen Küste. Auf der amfAR Gala, die im Rahmen des Filmfestivals in Cannes stattfand, bewiesen die beiden den Fotografen erneut, wie glücklich sie miteinander sind. Während Shaun in einem schlichten schwarzen Anzug, einem weißen Hemd und schwarzer Fliege von Ralph Lauren (82) bei dem Event erschien, fiel der Look seiner Liebsten deutlich stärker auf.

Nina erschien zu der Gala in einer Robe in feurigem Rot von Mônot. Die Vampire Diaries-Darstellerin zog in ihrem sexy Kleid nicht zuletzt wegen ihrem auffälligen extravaganten Ausschnitt viele Blicke auf sich. Obendrein war ihr Outfit nur halb ärmellos – ein Arm war unbedeckt, während der vorhandene Ärmel auf der anderen Seite als eine Art verlängerter Handschuh bis über ihre Schulter ragte. Dazu entschied sich Nina für auffälligen, silbernen Glitzerschmuck und silberne Jimmy Choos mit Strass-Riemchen.

Getty Images Shaun White und Nina Dobrev bei der "Top Gun: Maverick"-Premiere in London, Mai 2022

Instagram / shaunwhite Nina Dobrev und Shaun White im Mai 2022

Getty Images Nina Dobrev, Schauspielerin

