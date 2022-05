Ist Olivia Rodrigo (19) frisch verliebt? Nachdem im Februar dieses Jahres die Beziehung zum Musikproduzenten Adam Faze in die Brüche ging, wurden im vergangenen April Gerüchte laut, dass die Songwriterin den DJ Zack Bia daten könnte – bestätigt wurde die Liaison der beiden allerdings nie. Jetzt tauchten Fotos auf, die die "brutal"-Interpretin mit einem neuen Hottie zeigen – dabei wirkten sie sehr vertraut!

Wie Bilder zeigen, die E! News vorliegen, umarmte Olivia vor wenigen Tagen einen jungen Mann nach ihrem Konzert im Greek Theatre in Los Angeles liebevoll. Aber wer ist der Cutie? TikTok-Star Vinnie Hacker – der 19-Jährige ist vor allem wegen seines Bad-Boy-Images und seiner Lippensynchronisationsvideos bekannt! Weder Olivia noch Vinnie (19) haben sich bis jetzt zu ihrer Beziehung geäußert. Die Fans wären allerdings begeistert: "Ich glaube, Vinnie Hacker könnte der einzige Typ sein, der jemals heiß genug für Olivia Rodrigo ist!" oder "Olivia Rodrigo und Vinnie Hacker – okay – ich freue mich für die beiden und bin absolut nicht eifersüchtig [...]" hieß es unter anderem auf Twitter.

Aber nicht nur in der Liebe scheint die US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin durchzustarten: Seit ihrer Rolle in "High School Musical The Musical: The Series" feiert Olivia einen immer größer werdenden Erfolg im Musikbusiness. Zuletzt gewann die "deja vu"-Interpretin gleich sieben Billboard Music Awards – unter anderem für die beliebten Kategorien "Bester Newcomer" und "Meistgestreamter Song".

Backgrid / ActionPress Olivia Rodrigo auf der Met-Gala-After-Party im Mai 2022

Instagram / vinniehacker Vinnie Hacker, TikTok-Star

Getty Images Olivia Rodrigo, Sängerin

