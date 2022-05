Zwischen Jasmin Herren (43) und Rafi Rachek (32) schien sich ein öffentlicher Streit im Netz anzubahnen. Der Reality-TV-Star war in schweren Zeiten stets für die Witwe von Willi Herren (✝45) da, doch diese teilte nun einen Spruch, mit dem sie gegen falsche Freunde schoss – wenig später reagierte Rafi auf die Aussagen des TV-Gesichts. Jetzt meldet sich Jasmin zu Wort und bringt Licht ins Dunkel!

In einer Instagram-Story teilte die 43-Jährige nun einige Worte, mit denen sie für Klarheit sorgt. "Zur Info: Mein Post gestern ging gar nicht in Rafis Richtung [...] Es gab auch noch andere Menschen in meinem Leben. Und vor allem schlimmere", schilderte sie diesbezüglich. Wen sie stattdessen mit den Zeilen ansprechen wollte, erwähnte sie jedoch nicht.

Doch wie geht es Jasmin eigentlich aktuell? Mitte April musste sie immerhin den ersten Todestag ihres verstorbenen Ehemanns durchstehen. Wie die Schlagersängerin auf Instagram verriet, sei sie mittlerweile aber bereit für einen neuen Mann in ihrem Leben. "Ich bin definitiv zu jung, um mir einzureden, ich werde mein Leben lang alleine bleiben [...] Ich habe gerne einen festen Partner. Ja, ich kann mir das vorstellen", offenbarte sie ihren Followern.

Anzeige

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, Fernsehdarstellerin

Anzeige

ActionPress Jasmin und Willi Herren bei der Dorint Charity Night in Köln im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de