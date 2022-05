Twenty4tim (21) legt sein Gehalt offen! Der Influencer hält auf Instagram, TikTok und YouTube mehrere Millionen Fans mit Updates aus seinem Leben auf dem Laufenden. Vor wenigen Monaten begann er zudem damit, sich ein Standbein als Musiker aufzubauen. Für den Videodreh zu seinem Song "Bling Bling" hat er sogar rund 190.000 Euro ausgegeben. Solche Summen zu stemmen, ist für Tim aber offenbar kein allzu großes Problem: So viel verdient er pro Monat!

Im Interview mit RTL gab der Webstar preis, dass sein monatliches Einkommen stark schwankt. "Sagen wir mal, es wären jetzt hundert Euro. Dann können es im nächsten Monat aber auch 5.000 sein oder 10.000 oder 20.000", erzählte Tim. Auch der Lohn pro Posting lasse sich nicht genau festlegen. In dieser Hinsicht gebe es auch einen Unterschied, auf welcher Plattform er etwas veröffentlicht.

Sollte Tim eines Tages seine Influencer-Karriere beenden wollen, dürften ihm auch in anderen Bereichen die Türen offen stehen. Zumindest war der 21-Jährige in der Schule ein richtiger Überflieger: "Meine schlechteste Note, die ich in der Schule geschrieben habe, war eine 3- und mein Lieblingsfach war Latein."

Twenty4Tim, TikTok-Star

Twenty4Tims Look fürs GNTM-Finale

Twenty4tim, Influencer

