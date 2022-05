Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (29) schweben im siebten Eltern-Himmel! Die beiden ehemaligen Bachelor in Paradise-Kandidaten wurden gerade zum ersten Mal Eltern. Gemeinsam mit ihrer kleinen Nova entdecken die beiden nun eine völlig neue Welt für sich – doch haben sie in etwa gewusst, was bei der Geburt auf sie zukommen würde? Promiflash verriet Samira, wie Serkan und sie sich die Ankunft ihrer Tochter vorgestellt haben.

"Wir wussten nicht, wie wir uns eine Geburt vorstellen sollen, da wir das zuvor noch nicht erleben durften", erzählte Samira im Gespräch mit Promiflash. Ihr Liebster habe vorab seine ganz eigene Theorie gehabt: "Serkan dachte, man wandert von Raum zu Raum, bis das Kind geboren ist." Sie selbst hatte im Vorweg bloß ein gutes Gefühl: "Ich war mir einfach ganz sicher, dass Nova und ich super im Team arbeiten werden, und genau so kam es auch."

Denn offenbar hatte Samira eine absolute Bilderbuchgeburt: Innerhalb von rund zwei Stunden sei Nova zur Welt gekommen und Serkan dabei nicht von ihrer Seite gewichen. "Hätte nicht besser laufen können, würde ich sagen", freute sie sich.

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Traumpaar

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrem Baby im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de