Glaubt Timothy Boldt (31) an die Unter uns-Liebe von Ringo und Easy? Vor ein paar Jahren hatte der Schauspieler die Ehre, eine große TV-Hochzeit zu feiern: In der Rolle des Ringo Beckmann trat er mit seinem Spielpartner Lars Steinhöfel (36) aka Easy vor den Traualtar. Das Duo hat seitdem viele schöne gemeinsame Momente erlebt, aber auch Beziehungskrisen durchgemacht. Aktuell scheint Cecilia (Carina Koller, 25) ihrem ewigen Glück dazwischenzufunken. Aber was denkt Timothy – müssen sich die Fans Sorgen um die Ringsy-Liebe machen?

Im Gespräch mit Promiflash war der gebürtige Hamburger nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass Easy und Ringo auch jede kommende Herausforderung bewältigen können. "Wenn ich in zehn Jahren 'Unter uns' eins gelernt habe, dann, dass man mit solchen Prognosen sehr vorsichtig sein sollte", hielt er fest. Allerdings konnte er die Fans etwas beruhigen: Er ist sich sicher, dass Ringo und Easy um ihre Liebe kämpfen. "Klar, Ringsy ist ein starkes Paar und ich würde mir wünschen, dass sie es meistern!", betonte Timothy.

Der 31-Jährige scheint den Serienalltag als Ringo auch nicht leid zu werden. Obwohl er seit mittlerweile zehn Jahren mit dabei ist, wird es ihm nicht langweilig. "Klar braucht man frischen Wind, aber zum Glück kann ich parallel zu 'Unter uns' immer auch an anderen Sets drehen. So kommt für mich nie Langeweile auf", berichtete er.

Anzeige

Instagram / timothyboldt Schauspieler Timothy Boldt

Anzeige

Instagram / timothyboldt Timothy Boldt und Lars Steinhöfel in Köln

Anzeige

Getty Images Timothy Boldt im Oktober 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de