Mrs.Marlisa hat gegen die Regeln ihrer Beziehung verstoßen! Anfang des Jahres wurde bekannt, dass die Influencerin nach langem Hin und Her nicht mehr mit Fabio De Pasquale zusammen ist. Die beiden hatten eine offene Beziehung geführt, also durften auch mit anderen Personen schlafen – allerdings nur unter einer Bedingung: Es musste sich dabei um eine einmalige Sache handeln. Marlisa hat sich daran aber nicht gehalten!

In ihrer Instagram-Story verriet die Berlinerin jetzt: "Ich habe mich zum Ende der Beziehung nicht an die One-Night-Stand-Regel gehalten. Ich hatte mehrmals Sex mit demselben Mann, aber Fabio wusste immer davon." Fremdgegangen sei sie ihm daher nicht. "Wir hatten uns immer offen und ehrlich alles erzählt. Jedoch war das schon ein Indiz dafür, dass die Beziehung kaputt ist. Ansonsten hätte ich nicht so gehandelt", betonte die einstige Temptation Island-Kandidatin.

Darüber hinaus bezog Marlisa Stellung zu dem Gerücht, dass sie und Fabio kein Paar mehr seien, weil Anne Wünsche (30) sich ihm an den Hals geschmissen haben soll. Das sei in keiner Weise wahr: "Anne hat sich nie an Fabio rangemacht! Sie wollte nie was von ihm oder sonst was." Die wahren Gründe, warum sie nicht mehr mit der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin befreundet ist, seien aber privat.

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, "#CoupleChallenge"-Bekanntheit

TVNOW / Frank Fastner Marlisa und Fabio, "Temptation Island"-Paar 2021

Instagram / fabio_de_pasquale Fabio De Pasquale im Dezember 2021 auf Ibiza

